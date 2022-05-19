В Олекминском районе затоплен участок дороги «Умнас»

Из-за резкого повышения уровня реки Лены затоплен 7,5-километровый участок автодороги в Олекминском улусе. В настоящее время на месте выхода паводковых вод дорожники организовали круглосуточное дежурство.

с 19 мая запрещен проезд для всех видов транспортных средств на участке км 632 — км 640+000 автомобильной дороги «Умнас». По приказу Управтодора РС(Я), ситуация взята на постоянный контроль, ведется мониторинг ситуации. Дорожникам надлежит обеспечить технико-эксплуатационное состояние автодороги, а также организовать круглосуточное дежурство.



Фото: сайт управтодор14.рф Источник: сайт управтодор14.рф

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