В Олекминском районе восстановили проезд по дороге Умнас

Дорожники восстановили транспортное сообщение на участке автодороги «Умнас» в Олекминском районе. Напомним, с 19 мая действовал запрет на проезд для всех видов транспортных средств на участке км 632+500 — км 640+000 автомобильной дороги «Умнас» в связи с выходом паводковых вод.



Фото: сайт управтодор14.рф Источник: сайт управтодор14.рф

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх