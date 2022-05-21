21.05.2022
11:26
59

Якутия

В Олекминском районе восстановили проезд по дороге Умнас

Дорожники восстановили транспортное сообщение на участке автодороги «Умнас» в Олекминском районе.

Напомним, с 19 мая действовал запрет на проезд для всех видов транспортных средств на участке км 632+500 — км 640+000 автомобильной дороги «Умнас» в связи с выходом паводковых вод. 


Фото: сайт управтодор14.рф
Источник: сайт управтодор14.рф

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