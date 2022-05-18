В Олекминском районе паводок подтопил крайние дома?

В Олекминском районе существует угроза подтопления населенного пункта — сообщает пресс-служба МЧС Якутии.

В связи с прохождением ледохода на реке Лена по территории Олекминского района и заторных явлений, наблюдается повышение уровней воды у н.п. Хоринцы. Уровень воды достиг отметки 900 см при критической 1000 см и продолжает расти.

Существует угроза подтопления пойменных участков и дворовых территорий населенного пункта.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) обращается к жителям Олекминского района быть бдительными, заблаговременно поднять все ценные вещи на чердак, собрать документы, предметы первой необходимости и следить за уровнями реки и сообщениями местных властей.

При получении сигнала о начале эвакуации вам необходимо собрать и взять с собой документы в герметичной упаковке, ценности, лекарства; комплект одежды и обуви; запас продуктов питания на несколько дней, затем следовать на объявленный эвакуационный пункт для отправки в безопасные районы.