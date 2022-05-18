18.05.2022
16:22
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Происшествия

В Олекминском районе паводок подтопил крайние дома?

В Олекминском районе существует угроза подтопления населенного пункта — сообщает пресс-служба МЧС Якутии.

В связи с прохождением ледохода на реке Лена по территории Олекминского района и заторных явлений, наблюдается повышение уровней воды у н.п. Хоринцы. Уровень воды достиг отметки 900 см при критической 1000 см и продолжает расти.
Существует угроза подтопления пойменных участков и дворовых территорий населенного пункта.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) обращается к жителям Олекминского района быть бдительными, заблаговременно поднять все ценные вещи на чердак, собрать документы, предметы первой необходимости и следить за уровнями реки и сообщениями местных властей.

При получении сигнала о начале эвакуации вам необходимо собрать и взять с собой документы в герметичной упаковке, ценности, лекарства; комплект одежды и обуви; запас продуктов питания на несколько дней, затем следовать на объявленный эвакуационный пункт для отправки в безопасные районы.

Однако в телеграм-канале News_OLK появилось тревожное сообщение с фото:

Из WhatsApp группы «Дорогая редакция» : МЧС не видать😱
Начало топить крайние дома пишут. Сейчас отправили хоринские.

Обновление в 16:48

Производится свод информации и уточнения. Жители переселены к родственникам и знакомым, от размещения в ПВР отказались. Как будут точные данные, информация будет направлена.

н.п. Хоринцы.

Фото: https://t.me/news_olk
Источник: Пресс-служба МЧС Якутии, https://t.me/news_olk

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