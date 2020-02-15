В Олекминском районе начинается отчет правительства республики

15 февраля в Олекминский район прибыла рабочая группа исполнительных органов государственной власти Якутии, возглавляемая заместителем председателя правительства республики Ольгой БАЛАБКИНОЙ.

Четыре рабочие подгруппы в течение четырех дней представят отчет во всех наслегах района и проведут прием граждан.

Первая подгруппа во главе с вице-премьером Ольгой Балабкиной в эти дни работает в селах Троицк, Заречный, Солянка, Токко, Даппарай, Бясь-Кюель и Тяня.

Вторая подгруппа под руководством первого заместителя министра промышленности и геологии Михаила КИРИЛЛИНА отчитается перед населением сел I-й и II-й Нерюктяйинск, Улахан-Мунку, Юнкюр, Малыкан, Саныяхтах, Урицк и Хоринцы.

Третья подгруппа, возглавляемая заместителем министра строительства Евгением АФАНАСЬЕВЫМ, посетит села Дабан, Дельгей, Абага, Кяччи, Чапаево и Мача.

Четвертая подгруппа во главе с заместителем министра транспорта и дорожного хозяйства Алексеем ФИЛИППОВЫМ побывает в отдаленном селе Киндигирь.

Во вторник, 18 февраля, состоится итоговый отчет и прием граждан в городе Олекминске.