08.09.2019
15:21
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Политика

В Олекминском районе к 15.00 проголосовали 35,01% избирателей

За будущее родного Олекминского района свои голоса к 15:00 отдали 6036 человек, что составило 35,01% от общего количества избирателей. Об этом ЯСИА сообщили в ТИК района.

8 сентября жители улуса выбирают главу района и депутатов районного уровня. По сообщению территориальной избирательной комиссии, к 15:00 своим неотъемлемым правом воспользовались 6036 человек из 17240 включенных в список избирателей.

Напомним, в единый день голосования, 8 сентября в республике проходят 57 избирательных кампаний в 25 районах и в поселке Жатай. Избирают глав Аллаиховского, Олекминского, Нижнеколымского районов и Жатая, глав поселений, депутатов поселений и районного уровня.

Кроме того, в Нижнеколымском районе проводится референдум  о наделении его статусом «национальный».

Фото: ЯСИА
Источник: http://ysia.ru/v-olekminskom-rajone-k-15-00-progolosovali-35-01-izbiratelej/
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