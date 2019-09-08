В Олекминском районе к 15.00 проголосовали 35,01% избирателей

За будущее родного Олекминского района свои голоса к 15:00 отдали 6036 человек, что составило 35,01% от общего количества избирателей. Об этом ЯСИА сообщили в ТИК района.

8 сентября жители улуса выбирают главу района и депутатов районного уровня. По сообщению территориальной избирательной комиссии, к 15:00 своим неотъемлемым правом воспользовались 6036 человек из 17240 включенных в список избирателей.

Напомним, в единый день голосования, 8 сентября в республике проходят 57 избирательных кампаний в 25 районах и в поселке Жатай. Избирают глав Аллаиховского, Олекминского, Нижнеколымского районов и Жатая, глав поселений, депутатов поселений и районного уровня.

Кроме того, в Нижнеколымском районе проводится референдум о наделении его статусом «национальный».