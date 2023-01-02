В Олекминском районе 2023 год назван именем известного мецената

Глава Олекминского района Николай Харбин объявил 2023 год Годом мецената Степана Идельгина в районе. В этом году исполняется 200 лет со дня его рождения.

Знаменитый меценат Идельгин Степан Иванович родился в 1823 году в Первом Нерюктяйинском наслеге Олекминского округа. Образование получил у политссыльных, был прогрессивным человеком того времени.

С 1856 по 1881 год Степан Идельгин успешно работал на разных выборных должностях инородческого самоуправления, начав службу выборным инородческой управы Олекминского округа, избирался старостой наслега, кандидатом на должность головы, затем и головой Олекминского улуса.

Самой привлекательной чертой Степана Идельгина была щедрость, на благо людей он не жалел своих денег. Именно благотворительность придает личности Идельгина особый ореол как одного из первых крупных меценатов Якутии. Широко известны его пожертвования на строительство церквей, сельских школ, дорог и мостов, становищ по Олекминскому и Вилюйскому тракту, на оказание помощи пострадавшим от пожаров и наводнений, на содержание учителей школ, на строительство домов для служителей церкви и многое другое.

В 1870 году на средства прихожан, в том числе и Степана Идельгина, в Олекминске был возведен каменный Спасский собор. В своем родном селе он построил деревянную часовню, в селе 1-й Нерюктяй — каменный храм Иоанна Предтечи.

Имя Степана Идельгина носит МБОУ «1 Нерюктяйинская СОШ».

Источник: Газета «Олекма»