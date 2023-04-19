19.04.2023
14:12
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Якутия

В Олекминский район прибыл Благодатный огонь

В Якутии стало доброй традицией встречать Святой огонь из Иерусалима и через него получать благословение. Далее Благодатный огонь будет передан в храмы Якутии, для того чтобы Свет Божий вошел в души всех верующих.

Сегодня, 19 апреля, в городе Олекминске генеральный директор АО «Сахатранснефтегаз» Алексей Колодезников передал Благодатный огонь настоятелю Спасского Собора Отцу Михаилу в третий день Светлой седьмицы.

«На фоне последних мировых тенденций православные догматы и каноны приобретают все более значимый вес в глазах верующих» — отметил руководитель национальной нефтегазовой компании.

В свою очередь Отец Михаил поблагодарил Алексея Колодезникова за доставку огня и отметил, что в столь непростое время для страны – это очень хороший знак для объединения.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба АО «Сахатранснефтегаз»

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