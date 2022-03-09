В Олекминске зарегистрировали шесть кандидатов на выборах мэра

На своем тгк Сергей Щебляков сообщил:

Друзья! 9 марта 2022 года Избирательной комиссией МО Город Олекминск выдано удостоверение ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО кандидата!

Как сообщает тгк Центризбирком Якутии, 6 марта закончился прием документов на регистрацию кандидатов на должность главы города Олёкминска

По информации Аллы Бояновой, председателя Олекминской ТИК, на которую возложены полномочия ИКМО г. Олекминска, в воскресенье, 6 марта, избирательная комиссия муниципального образования «Город Олекминск» закончила прием документов на регистрацию кандидатов на должность главы города Олекминска на досрочных выборах, назначенных на 3 апреля т.г. По состоянию на 18:00 часов 6 марта 2022 года пакет документов, в том числе листы поддержки с подписями избирателей, сдали 6 кандидатов:

1. БУТАКОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ, 1982 г.р., образование — высшее, Ленское линейное производственное управление магистральных газопроводов ООО «ГазпромтрансгазТомск», слесарь-ремонтник 4-го разряда участка энергоснабжения. Самовыдвижение.

2. ГУРИНОВА ЛАРИНА ВЛАДИМИРОВНА, 1960 г.р., образование — высшее, ООО «Транснефть-Восток» филиал «Нерюнгринское районное нефтепроводное управление», Нефтеперерабатывающая станция №14, техник. Самовыдвижение.

3. МАХЧАГАРОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1995 г.р., образование — среднее профессиональное, Филиал Аэронавигация Северо-Восточной Сибири, служба РТОС, техник по радионавигации и связи. Выдвинут ЛДПР.

4. МУХОМЕДЗЯНОВ МАКСИМ ОЛЕГОВИЧ, 1989 г.р., образование — среднее профессиональное, Филиал Аэронавигация Северо-Восточной Сибири, служба РТОС, техник по радионавигации, радиолокации и связи. Самовыдвижение.

5. НЕСМЕЛОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1993 г.р., образование – высшее, ООО «Управляющая компания «КомФорт», исполнительный директор, депутат Городского Совета муниципального образования «Город Олекминск» Олекминского района РС (Я). Выдвинут «ЕДИНОЙ РОССИЕЙ».

6. ЩЕБЛЯКОВ СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, 1994г.р., образование – высшее, Администрация муниципального образования «Город Олекминск» Олекминского района Республики Саха (Якутия), заместитель главы города по вопросам ЖКХ, энергетике и строительства, и благоустройства. Выдвинут Самовыдвижение.

4 марта комиссия принимала решение об отмене выдвижения по кандидату Мухаметову Ф.Б., который выдвинулся в порядке самовыдвижения, по его собственному заявлению. Таким образом, на должность главы г. Олекминска выдвинулись 6 кандидатов, в т. ч. 2 кандидата от политических партий и 4 – в порядке самовыдвижения. В соответствии с ч. 1 ст. 44 Закона РС(Я) «О муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия)» в настоящее время ИКМО г. Олекминска проводит проверку представленных кандидатами документов и сведений.