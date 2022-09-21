21.09.2022
10:21
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Происшествия

В Олекминске вандалы разгромили детский сад

В соцсетях появились сообщения о том, что «из-за деформации почвы под зданием» повредилась плиточная обшивка нового детского сада «Березка» в Олекминске, однако причина повреждений оказалась в другом, передает ЦУР Якутии. 

После публикации сообщений ЦУР обратился к руководству детского сада. Там заявили, что фасад поврежден из-за действий вандалов. 

«Произошел акт вандализма. По просьбе директора детского сада застройщик предоставил плитку. Фасад детского сада восстановлен», — сообщили ЦУР в руководстве детского сада. 

По факту вандализма работает следствие, идет служебная проверка. Были повреждены 63 плитки из керамогранита и два окна. Сумму ущерба предстоит уточнить. 


Фото: пресс-службы
Источник: ЦУР Якутии tsur14

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