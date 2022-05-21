21.05.2022
13:02
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Якутия

В Олекминске собирают помощь пострадавшим от паводка

Пункт сбора гуманитарной помощи для граждан, пострадавших от паводка, открыли в детской модельной библиотеке Олекминска, передает телеканал «Якутия 24».

Волонтеры будут координировать сбор и отправку вещей первой необходимости.

19 мая из-за повышения уровней воды на реках Лена и Алалайка подтопило 23 земельных участка на улице Геологов и частично Бекетова.

Фото: Якутия 24
Источник: Якутия 24

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