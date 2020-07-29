В Олекминске продолжается реконструкция водоканала

Об этом сообщил заместитель генерального директора ГУП «ЖКХ РС (Я)» Лев СОРОВ, посетив с рабочим визитом Олекминский район.

Проект реконструкции водоканала реализуется в рамках региональной программы «Чистая вода» нацпроекта «Экология». По нему предусмотрена модернизация технологического оборудования, строительство объектовой модульной котельной, резервуаров, склада реагентов, дизельной электростанции и​ благоустройство территории.

На сегодня завершены демонтажные работы внутри здания, построен склад реагентов, установлен фундамент под модульную котельную. Продолжаются работы по установке трех резервуаров объемом триста кубометров, фильтров промывной воды, отделке помещений.

Все необходимые производственно-технические материалы и оборудование для продолжения строительных работ в район завезены, все работы – в графике, отметили в Олекминском филиале ГУП «ЖКХ РС (Я)».