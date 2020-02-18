В Олекминске появился кабинет компьютерной томографии

Сегодня, 18 февраля, в г. Олекминске состоялось открытие кабинета компьютерной томографии. В мероприятии приняли участие председатель правительства республики Владимир Солодов, глава Олекминского района Николай Харбин и главный врач Олекминской ЦРБ Марфа Бурцева.

Новый кабинет компьютерной томографии расположен на первом этаже Центра здоровья блока «В» Центральной районной больницы. Для работы с томографом специальное обучение прошли врач-рентгенолог и лаборант. Налажена телемедицинская связь с республиканской больницей №1.

Владимир Солодов ознакомился с текущей работой больницы, обсудил планы технического оснащения отделений и дальнейшего повышения доступности специализированной медицинской помощи населению.

Главный врач Марфа Бурцева подробно рассказала о ходе подготовки к открытию Центра амбулаторной онкологической помощи.

Председатель правительства поинтересовался вопросом маршрутизации больных и подчеркнул, что с открытием новых зданий онкологического диспансера и кардиологического центра в г. Якутске высокотехнологичная медицинская помощь станет более доступной жителям республики.

Владимир Солодов пожелал работникам Олекминской ЦРБ взаимодействия с медицинскими учреждениями г. Якутска. «Вы должны чувствовать себя частью общей системы здравоохранения республики», – отметил он.

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Вице-премьер Ольга Балабкина обратила внимание на то, что Олекминская больница была учреждена по указу матери императора Марии Федоровны, и в 2018 году исполнилось 210 лет со дня основания лечебного учреждения. Она отметила, что в прошлом году в ходе отчета Правительства были озвучены положительная динамика в сфере здравоохранения района и планы по установке компьютерного томографа. «Сегодня задача выполнена. Олекминчане без выезда в г. Якутск могут получить квалифицированную диагностическую и консультативную помощь, что улучшает качество оказания медицинских услуг», — сказала вице-премьер.

Напомним, что глава Якутии Айсен Николаев ставит задачу создания более сильного звена специализированной медицинской помощи в районах.