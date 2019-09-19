В Якутии произошло смертельное ДТП

18 сентября в 09:20 в дежурную часть ОМВД России по Олекминскому району поступило телефонное сообщение от местного жителя о том, что на улице Барамыгина г. Олекминск возле проезжей части рядом с опрокинутым мотоциклом лежит мужчина.

По предварительным данным установлено, что 20-летний молодой человек, управляя мотоциклом «RC250-СК» и двигаясь в сторону Аэропорта, не справился с рулевым управлением, вследствие чего допустил съезд с дороги транспортного средства с последующим его опрокидыванием.

В результате автоаварии мотоциклист от полученных травм скончался на месте происшествия. При проверке по базе ГИБДД выяснилось, что погибший не имел права управления мототехникой.

Для установления всех причин и обстоятельств трагедии материалы переданы в следственные органы.

Госавтоинспекция напоминает, что любым видом транспортного средства необходимо управлять только при наличии водительского удостоверения, которое получают после прохождения и сдачи экзаменов теоретической и практической части Правил дорожного движения. Кроме того, мотоцикл непременно должен быть зарегистрирован, согласно правилам регистрации автотранспорта, иметь государственный номер, пройденный техосмотр и полис ОСАГО.