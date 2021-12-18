В Олекминске ожидается нормализация теплоподачи

Ночью 18 декабря в Олекминске запустили в работу установленный котел в котельной «ОГАТП», сообщает пресс-служба Министерства ЖКХ и энергетики РС (Я).

В 2:07 ночи произошёл запуск котла, предоставленного ГУП «ЖКХ РС(Я)». За ночь удалось нагнать температуру теплоносителя на выходе из котельной с 52 до 58 градусов по Цельсию. По состоянию на 11:30 часов, температура подачи теплоносителя 62 градуса по Цельсию, температура обратки — 44 (при плане 65/55). В течение дня ожидается нормализация режима работы котельной. Проводится обход по жилым домам.