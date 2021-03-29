В Олекминске обследовали многоквартирные дома

Во исполнение пункта 5.4. Перечня поручений председателя правительства Республики Саха (Якутия) о проведении обследований деревянных многоквартирных домов с 24 по 26 марта текущего года комиссией, созданной распоряжением Администрации МО «Город Олекминск» №40 от 24.03.2021 г., в соответствии с приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) №332-п от 16.06.2014 года «Об утверждении Порядка установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме» в составе:



— Иванов Д. В. – и.о. заместителя главы, председатель комиссии;

— Намылов Ю. И. – нач. ОАП НКО «ФКР МКД РС(Я)», член комиссии;

— Сорокин Н. И. – ст. мастер ООО УК «Автомобилист», член комиссии;

— Несмелов И. А. – исп. дир. ООО УК «Комфорт», член комиссии.





Осуществлено обследование 13 деревянных и 1 каменного многоквартирных домов, по итогам которого принято решение о нецелесообразности проведения капитального ремонта общего имущества в 7 многоквартирных домах в виду физического износа основных конструктивных элементов (наружные стены, фундамент) свыше семидесяти процентов, 6 многоквартирных домов признаны требующими капитального ремонта. По каменному дому ОМСУ рекомендовано организовать работу комиссии в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 г. №47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» в целях признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции.