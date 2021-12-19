В Олекминске котельная заработала в штатном режиме

В Олекминске котельная «ОГАТП» работает в штатном режиме. Об этом было отмечено 18 декабря в ходе оперативного штаба в Министерстве ЖКХ и энергетики РС (Я).

Как сообщил первый заместитель главы Олекминского района Николай Кузнецов, сегодня проведен обход по жилфонду, особое внимание уделено адресам, по которым ранее поступали обращения от жителей в ЕДДС района.

«На момент выезда температура подачи от котельной была 63 градуса, по итогам замеров в жилых домах зафиксирована температура 50-52 градусов. Установленный котел в работе, набирает мощность», — сообщил Николай Кузнецов.

По информации специалиста Департамента энергетики, оперативного контроля и жилищной политики Министерства ЖКХ и энергетики РС (Я) Егора Никифорова, который сейчас находится в Олекминске, температура в квартирах колеблется от 18 до 24 градусов.

На данный момент работниками ресурсоснабжающей организации ИП Лыткин А.В. ведется сборка второго котла для замены вышедшего из строя котла №4. Второй новый котел планируется установить 22-23 декабря. После этого, как ранее сообщалось, предприятие приступит к поэтапному ремонту старых действующих котлов.

Заместитель министра ЖКХ и энергетики РС (Я) Дмитрий Шувалов поручил разработать план ремонтных работ, а также обеспечить предоставление оперативной информации.

Первый заместитель главы Нерюнгринского района Анна Лысенко рассказала о текущей ситуации по обеспечению углем котельные поселка Иенгра.

«На сегодняшний момент подтвердились договоренности с угледобывающей компанией «Долгучан» на поставку 70 тонн. В понедельник начнутся поставки угля для смешивания с имеющимся и поддержания температуры», — отметила Анна Лысенко.

В рамках договоренности с ООО «УК «Эльга-Уголь» предприятие планирует получить пробную партию угля до 29 декабря. С января следующего года предприятие планирует перейти на другой уголь. На сегодняшний день в котельной «Верхняя» поселка Иенгра температура подачи составляет 60 градусов.

Для ускорения нормализации температурного графика Дмитрий Шувалов рекомендовал администрации района отработать с Нерюнгринской ГРЭС в части возможности заимствования необходимого количества угля с возмещением по прибытии партии топлива от «Эльга-Уголь».