В октябре школьники пяти регионов начнут изучать языки программирования

Минцифры России и Университет 2035 запускают пилотный проект по обучению школьников языкам программирования на бесплатных курсах. В 2021 году обучение будет доступно ученикам из Республики Саха (Якутия), Белгородской, Новгородской, Пензенской областей и Республики Татарстан.

«Более 2000 школьников из пяти пилотных регионов станут участниками образовательного проекта по изучению языков программирования. Ребята получат цифровые компетенции, которые будут полезны им для дальнейшей профориентации. Проект продлится до июня 2022 года, при этом содержание и продолжительность программ будут по итогам курса скорректированы, исходя из отзывов самих школьников, их родителей и учителей. Опыт и результаты пилотного проекта будут учтены во всероссийском проекте, который стартует уже в следующем году», – заявил Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

Обучение входит в список мероприятий федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика».

Курсы станут дополнением к базовой школьной программе по математике и информатике. Обучение ориентировано на школьников старше 14 лет, которые смогут дистанционно изучать языки программирования: JavaScript, HTML/CSS, SQL, Python, Java, Bash/Shell/PowerShell, C#, PHP, C++, TypeScript и другие. Минимальная продолжительность курсов составит 144 академических часа.

«Примечательно, что первые шаги по проекту мы делаем сегодня, в День учителя, когда запускаем отбор провайдеров и образовательных программ. С 5 октября у российских образовательных организаций, которые имеют опыт в онлайн-обучении программированию молодых людей от 14 лет, появится возможность принять участие в проекте. При отборе курсов мы учитываем насыщенность школьной программы и возможность построить обучение так, чтобы ученики не были перегружены и сохраняли мотивацию на протяжении всей учебы. Педагоги играют важную роль в становлении личности и формировании профессиональных качеств своих учеников. Мы рассчитываем на поддержку учителей и родителей школьников, которые помогут ученикам с талантами в точных науках получить дополнительное образование в рамках средней школы», – сказала директор департамента координации программ и проектов Минцифры России Татьяна Трубникова.

Обучение будут проводить образовательные организации, отобранные оператором проекта – Университетом 2035. Приглашаем образовательные организации ознакомиться с условиями отбора и подать заявки на сайте talent-it.ru.

Заявку на обучение ученики смогут подать на сайте проекта уже с 15 октября 2021 года. При выборе образовательной программы для школьников будет организовано тестирование на профориентацию и мотивацию.