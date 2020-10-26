26.10.2020
17:30
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Экономика

В октябре сертификат от Якутскэнерго получила Елена Бернецян

22 октября обладательницей сертификата на оплату энергоресурсов, предоставляемых ПАО «Якутскэнерго», на одну тысячу рублей стала Елена Витальевна Бернецян.   Елена Витальевна в этот день оплачивала услуги ЖКХ в Центре обслуживания потребителей ПАО «Якутскэнерго» г. Якутска. Сертификат вручила ведущий инженер центра Ирина Водоморина.

 Сертификат стал приятным сюрпризом для якутянки.  Елена Витальевна с 18 лет трудится продавцом, к слову, начинала работать в магазине «Манчаары».

 Сертификат вручается потребителям в честь знаменательной даты. В апреле этого года исполнилось 55 лет Энергосбыту ПАО «Якутскэнерго».   22 декабря – профессиональный праздник День энергетика – поэтому в этом году именно 22 числа каждого месяца решено отмечать 55 клиента ЦОПа, который оплачивает услуги ЖКХ. Призера определяют по порядковому номеру талона электронной очереди на оплату.  В октябре еще один сертификат нашел своего обладателя. Благодаря ответственному отношению потребителей к своим обязательствам по оплате потребленных энергоресурсов у Якутскэнерго есть возможность вовремя проводить энергоремонты, обеспечивать бесперебойным энергоснабжением.

Фото: Пресс-служба Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго»
Источник: Пресс-служба Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго»
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