В Октемском наслеге инвентаризируют 100% собак

С 22 февраля 2022 г. в рамках месячника по регулированию численности безнадзорных собак и двухмесячника по санитарной очистке и благоустройству территорий населенных пунктов МО «Октемский наслег» начался полный подворный обход по выявлению и инвентаризации численности собак.

Такой опыт по инвентаризации собак на территории Октемского наслега проводился в 2019 году, но в этом году данное мероприятие проводилось с существенными корректировками, так в этом году, как и в 2019, уполномоченный представитель заходил к каждому дому не зависимо от того, состоит или нет на учете в ветеринарной лечебнице, в похозяйственной книге наслега факт содержания собаки. Составлялся акт и при наличии содержания собаки в хозяйстве, делалось фото и присваивался номер идентичный с актом. В акте содержались такие сведения, как адрес домохозяйства, данные владельца, контактные данные, кличка, возраст и масть собаки, делались заметки о наличии регистрации собаки в ветеринарной лечебнице Октемского наслега, а также сведения о вакцинации, кроме этого, в акте отражалось о содержании собаки в домохозяйстве, то есть, находится ли собака на свободном выгуле или содержится на привязи или в вольере. Владельцу собаки разъясняли об ответственном обращении с животными, также вручали памятки.

Все собранные материалы переданы в ветеринарную лечебницу Октемского наслега и теперь у сотрудников лечебницы есть все данные, по которым они могут работать по учету собак, в том числе и вакцинации. Все собранные фотоматериалы собак загружены в базу данных по мастям. Теперь есть возможность идентифицировать собак, которые находятся на свободном выгуле, т.к. во время подворного обхода на каждом фото присваивался номер идентичный с актом, где есть все сведения о владельце.