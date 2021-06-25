В Октемском филиале АГАТУ состоялся выпускной

Сегодня прошел онлайн-выпускной Октемского филиала Арктического ГАТУ, в котором приняли участие руководство университета и представители филиала.

«Отрадно, что выпускники Октемского филиала этого года показали высокие результаты и многие из них оканчивают вуз с отличием. Среди выпускников есть будущие агрономы, агроинженеры, механики, специалисты по земельно-имущественным отношениям, которые получили качественное образование и могут смело реализовать свои планы на успешную карьеру!», — сказал в своем выступлении врио ректора АГАТУ Константин Кривошапкин.

Лучшие выпускники 2021 года награждены дипломами за особые достижения в учебной, научной, общественной, творческой и спортивной деятельности. Так, лучшим выпускником в номинации «Учебная деятельность» стал Айтал Иванов, в номинации «Научная деятельность» отметили выпускника Станислава Егорова, по номинации «Творческая деятельность» отмечена Анита Шадрина, лучшим выпускником в номинации «Спортивная деятельность» стал Булчут Эрчимэн-Бэргэн, номинацию «Общественная деятельность» получил Элман Гаджибабаев.

Вот и закончилось обучение в университете, сессии пройдены и дипломы защищены! Впереди каждого выпускника ждет новая дорога, с новыми встречами, взлетами и мечтами. От имени АГАТУ желаем успехов нашим выпускникам, всегда оставайтесь верными себе и своим жизненным ориентирам!