В Октемпарке состоялись соревнования по ездовому спорту

Участие приняли как взрослые, так и дети. Юные наездники проехались по заснеженной трассе протяженностью 500 метров. Для взрослых длина трассы составила 2 000 метров: сначала состоялись гонки с собаками на лыжах, затем гонки в упряжке из двух собак — сообщает телеграм-канал газеты «Хангалас»

Болельщиками стали случайные посетители туркомплекса, которые в перерыве между забегами могли пообщаться с четвероногими гонщиками и сфотографироваться на память.