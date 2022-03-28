28.03.2022
15:04
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Спорт

В Октемпарке состоялись соревнования по ездовому спорту

Участие приняли как взрослые, так и дети. Юные наездники проехались по заснеженной трассе протяженностью 500 метров. Для взрослых длина трассы составила 2 000 метров: сначала состоялись гонки с собаками на лыжах, затем гонки в упряжке из двух собак — сообщает телеграм-канал газеты «Хангалас»

Болельщиками стали случайные посетители туркомплекса, которые в перерыве между забегами могли пообщаться с четвероногими гонщиками и сфотографироваться на память.

Фото: https://t.me/gazetahangalas
Источник: https://t.me/gazetahangalas
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