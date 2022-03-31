В Октемцах пересчитали всех собак

В Октёмском наслеге Хангалассского района Якутии проведен полный подворный обход по выявлению и инвентаризации численности собак. Эта работа проводится в рамках месячника по регулированию численности безнадзорных собак и двухмесячника по санитарной очистке и благоустройству территорий, начавшегося 22 февраля, сообщает SakhaNews.

Аналогичный опыт по инвентаризации собак на территории Октемского наслега проводился в 2019 году. Теперь мероприятие проводится с существенными корректировками. В этом году, как и в 2019, уполномоченный представитель заходил в каждый дом, независимо от того, состоит или нет животное на учете в ветеринарной лечебнице, учтен ли в похозяйственной книге наслега факт содержания собаки. Составляется акт и при наличии содержания собаки в хозяйстве, делается фото и присваивается номер идентичный с актом.

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