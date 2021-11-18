В Окружной администрации Якутска состоялась встреча с делегацией из Кореи

17 ноября заместитель главы – руководитель аппарата Окружной администрации города Якутска Руслан Тимофеев встретился с делегацией города-побратима Чханвон Республики Корея. В составе делегации вошли профессор Но Тхэ Чхоль, президент Арт-центра «Клауд» города Чханвон г-на Сон Ён Бом, президент Ассоциации художников города Чханвон Пак Ми Ён.

Во встрече приняли участие главный специалист отдела по внешнеэкономической деятельности Министерства по внешним связям и делам народов РС(Я) Дьулус Павлов, начальник Управления культуры и духовного развития Индира Ли, начальник отдела по внешним связям и делам народов Окружной администрации Миролюба Киренская.

Руслан Тимофеев подчеркнул, что дружба Якутска с городом Чханвон началась еще в 1996 году, когда было подписано Соглашение о сотрудничестве. Позднее, в 2000 году был подписан Договор о побратимских связях между городами.

«Необходимо отметить, что город Чханвон в 2021 году для борьбы с коронавирусной инфекцией оказал большую помощь, направив партию медицинских масок, которая была распределена среди жителей города Якутска», – подчеркнул Руслан Тимофеев.

В рамках побратимских связей официальные делегации Якутска и Чханвона не раз принимали участие в мероприятиях обоих городов, регулярно проводили обмены делегациями.

Заместитель главы города Руслан Тимофеев пригласил представителей корейской делегации на юбилейные мероприятия, которые пройдут в следующем году.

«В следующем году мы отметим 100-летие образования Якутской АССР и 390-летие города Якутска. В рамках памятных дат планируем провести ряд мероприятий и совместных проектов, и намерены пригласить к участию все наши города-побратимы. Будем рады видеть вас в их числе», — подчеркнул Руслан Тимофеев. Кроме того, он выразил поддержку начинаниям корейской стороны, направленным на развитие детей и молодежи.

Со своей стороны корейская делегация уделила особое внимание культурному сотрудничеству. Так, Президент Ассоциации художников города Чханвон Пак Ми Ён предложила организовать обмен опытом среди художников и пригласила жителей города Якутска на свою онлайн-выставку, которая представлена в Культурном центре СВФУ «Сергеляхские огни» с 18 ноября до конца декабря.

В настоящее время город Якутск имеет и поддерживает побратимские связи с 7 зарубежными городами: Фэрбанкс (штат Аляска, США), Мураяма (Япония), г. Йеллоунайф (Канада), Чханвон (Республика Корея), Хэйхэ (Китай), Харбин (Китай) и родиной Олимпийских игр — Древней Олимпией (Греция). Для увековечивания побратимских связей рядом со зданием Окружной администрации Якутска установлена памятная стела.