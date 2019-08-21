В мэрии Якутска опять взялись за дом Саакяна

На рабочем совещании в понедельник, 19 августа, глава Якутска Сардана Авксентьева рассмотрела вопросы, связанные с проблемными объектами строительства на территории города и оказанием поддержки пострадавшим гражданам, чьи денежные средства привлечены недобросовестными застройщиками без заключения договоров долевого участия.

В совещании приняли участие заместитель главы по развитию территорий Евгений Григорьев, народный депутат Госсобрания (Ил Тумэн) РС (Я), руководитель региональной общественной приемной Председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева, член рабочей межфракционной группы по защите прав обманутых участников долевого строительства Елена Голомарева, представитель министерства строительства РС (Я) Анна Романова, руководитель экспертной группы по защите прав участников долевого строительства РС (Я) Роман Калитин, руководители профильных структурных подразделений Окружной администрации Якутска.

В повестке были вопросы о продлении ЖСПК «Строим вместе» договора аренды земельного участка, о проверке законности отчуждения земельных участков на территории Института мерзлотоведения и ул. Воинская, а также рассмотрение возможности изъятия у ЖСК «Квадратный метр» земельного участка по ул. К. Цеткин в пользу пострадавших граждан, заключивших договора паенакоплений с ЖНК «Новый дом» для строительства жилья.

По вопросу решения проблем граждан, заключивших договора на строительство ИЖС и пострадавших от действий ООО «Сахаграндстрой», ООО «Сахагидроэнерго» начальник МКУ «Агентство земельных отношений» Игнатий Попов проинформировал, что по статье 39.6 Земельного кодекса РФ муниципалитет имеет право предоставить застройщику, готовому взять на себя проблемный объект, компенсационный земельный участок для строительства нового жилья без торгов. Но эта норма относится только к мнококвартирным домам, где нарушены права дольщиков, и не касается строительства ИЖС.

К тому же правительством РФ еще не установлен порядок предоставления компенсационного земельного участка местным органом самоуправления. На сегодня подобные решения возможны только по согласованию с Минстроем РФ, как это было в случае СК «Якутпромстрой», взявшегося за долгострой по ул. Каландаришвили.

В связи с этим, Сардана Авксентьева предложила рассматривать вопросы обманутых дольщиков на уровне республики, тем более, в части ИЖС. «У нас есть механизм передачи земли от муниципалитета субъекту, и у вышестоящей власти больше рычагов в части регулирования вопроса обманутых дольщиков. На уровне муниципалитета эти вопросы невозможно решить – по Земельному кодексу права и возможности у местной власти ограничены, землю могут получить льготные категории, сейчас в очереди стоит 6 тысяч семей, или же земля предоставляется посредством конкурсных процедур», — отметила Сардана Авксентьева.

По следующему вопросу – о возможности применения механизма заключения механизма заключения договоров о развитии застроенной территории для строительства многоэтажных домов на месте объектов самовольной постройки по ул. Л. Чайкиной, 5, и ул. Неустроева, 32, в Департаменте градостроительства сообщили, что ведутся переговоры с застройщиками. В настоящее время, заключению ДРЗТ препятствует наличие на территории двух частных участков по ул. Л. Чайкиной.

На совещании также был рассмотрен ход исполнения мирового соглашения между Окружной администрацией г. Якутска с ООО «Товары Саха Якутместпрома» по многоквартирному дому по ул. 25. Застройщик должен скорректировать проектно-сметную документацию и получить заключение экспертизы о разрешении строительства.

Подводя итог, Сардана Авксентьева отметила, что в случае с обманутыми дольщиками найти пути решения, выработать механизм помощи можно только совместными усилиями города и республики. При этом у субъекта больше возможностей для решения проблемы людей, семей, большинство из которых стремятся переехать в город из районов в поисках лучшей жизни для своих детей и, не имея больших средств, попадают в сомнительные схемы.

«Прошу не формально отнестись к проблеме людей, но помочь людям найти выход из проблемной ситуации. Наша общая задача еще и в том, чтобы остановить этот процесс и выработать механизм защиты людей от действий недобросовестных застройщиков», — призвала Сардана Авксентьева.

Окружная администрация продолжит работу в этом направлении.