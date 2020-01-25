В Окружной администрации обсудили вопросы пассажирских автобусных перевозок

Глава города Якутска Сардана Авксентьева провела рабочее совещание с участием главы городского округа «Жатай» Евгенией Исаевой. В повестке совещания рассмотрен вопрос финансового обеспечения межмуниципальных перевозок на 2020 год по маршруту Якутск-Жатай-Якутск.

На сегодня межмуниципальные пассажирские перевозки Якутск-Жатай возмещаются за счет средств бюджета города Якутска. По расчетам МУП «Якутская пассажирская автотранспортная компания» расходы на содержание данных маршрутов обходятся городскому бюджету порядка 57 млн рублей ежегодно. При этом себестоимость перевозки одного пассажира превышает 270 рублей за одного пассажира.

Между тем, согласно ФЗ от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом» данные расходы по сути должны возмещаться из республиканского бюджета.

Глава города не исключила возможности обращения в судебные органы для восстановления справедливости и компенсации выпадающих расходов. При этом глава подчеркнула, что несмотря на это, межмуниципальные перевозки Якутск-Жатай не будут остановлены и продолжатся в прежнем режиме.

Еще одним вопросом повестки стал запуск автобусного маршрута в микрорайон «Северный». «Сейчас в направлении микрорайона строится двухполосная дорога общей протяженностью 6,3 км. Необходимо запустить пилотный маршрутный транспорт и произвести расчет пассажиропотока для разработки оптимального маршрута», — сообщил начальник Управления дорог Валерий Домотов.

Глава города поручила Управлению дорог также пересмотреть существующую маршрутную сеть в городе Якутске. «Нужно разгрузить центр города и распространить маршрутную сеть на окраины Якутска, на те улицы, которые сегодня не обеспечены в достаточной мере услугами пассажирских перевозок», — сказала Сардана Авксентьева.