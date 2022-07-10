В окрестностях Синска бизонов не имеется – Дирекция биоресурсов

9 июля 2022 г. в социальных сетях были выложены два видеоматериала о якобы крупном стаде бизонов, появившемся в окрестностях с. Синск, находящихся на сенокосных угодьях и на полевом стане сенокосчиков. Данная информация сразу же поступила в ГБУ РС (Я) «Дирекция биологических ресурсов, особо охраняемых природных территорий и природных парков» и была внимательно изучена. Специалисты Дирекции биологических ресурсов и ООПТ выяснили, что эти съемки были произведены несколько лет назад в среднем течении реки Синяя, в местностях «Наача» и «Ымыяхтаах» Горного улуса, находящихся внутри Природного парка «Синяя».

В настоящее время, свободноживущие основные стада лесных бизонов находятся в Природном парке «Синяя», который является центром их местообитания.

Таким образом, ГБУ РС (Я) «ДБР ООПТ и ПП» заявляет, что лесных бизонов в окрестностях с. Синск Хангаласского улуса не имеется.

Дирекция биологических ресурсов и ООПТ благодарит бдительных людей, отправивших видео нашим специалистам. Если вы встретили лесных бизонов недалеко от населённых пунктов, просим незамедлительно сообщить в Дирекцию биологических ресурсов и ООПТ Якутии по номеру: 42-12-17.

Где можно увидеть лесных бизонов?

Ближайший бизонарий «Усть-Буотама» находится в Хангаласском районе на левом берегу устья реки Буотама. В питомнике лесных бизонов экскурсии начинаются с 10.00 ч. утра. Питомник открыт каждый день. По поводу экскурсий звоните по номеру: 22-57-49.