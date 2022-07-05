В окрестностях Магана обнаружен лесной пожар

На территории Маганского лесничества был обнаружен лесной пожар На его тушение выехали 59 сотрудников Якутлесресурса, Управления ГО ЧС, Департамента биологических ресурсов и МЧС.

Михаил АГЕЕВ, участковый лесничий: – Да, действительно сегодня в 9.40 обнаружен лесной пожар в Маганском участковом лесничестве. Увидели с самолета во время патруля Якутской базы авиационной охраны лесов. Площадь – 4 гектара. Тушить начали в 10 часов 30 минут. На место выехали 18 сотрудников Якутлесресурса. Задействована техника – трактор гусеничный, трал, пожарная машина, а также машина УАЗ «Фермер». Также в борьбе с огнём принимают участие 11 сотрудников Якутской базы Авиалесоохраны. И еще выехали 25 человек из столичного Управления ГО ЧС – на автобусе и еще 2 автомашины. Ранее выехали 5 человек из МЧС на пожарной машине и на двух машинах работники Дирекции биологических ресурсов Якутии. Пока что в настоящее время [на момент этого сообщения – 16.22] пожар действует. Причина пожара – гроза, сообщает тгк Эхо столицы.