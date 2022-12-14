В ОК России обсудили подготовку к VIII МСИ «Дети Азии»

Глава Якутии и Президент Олимпийского комитета России обсудили подготовку к VIII Международным играм «Дети Азии»

Глава Республики Саха (Якутии) Айсен Николаев и Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков на встрече обсудили развитие национальных видов спорта в Якутии и продвижение новых форматов развития массового и детско-юношеского спорта, в частности, проведение Международных Игр «Дети Азии».

В 2022 году, когда ограничения и санкции коснулись и международного олимпийского движения, именно «Дети Азии» показывают пример соблюдения принципов олимпизма. Стороны отметили, что VII Международные спортивные Игры «Дети Азии» летом 2022 года во Владивостоке прошли успешно, в том числе благодаря поддержке Якутии, родоначальницы Игр. В соревнованиях во Владивостоке приняли участие 1307 спортсменов в составе 20 команд из 12 стран Азии и 9 команд из регионов и округов России.

Международные спортивные игры «Дети Азии» вернутся на родину в Якутск в 2024 году. На встрече Айсен Николаев сообщил о том, что в республике уже началась подготовка к соревнованиям. «Работа в этом направлении уже ведется, мы создали комиссии по всем направлениям, в том числе по аккредитации, размещению гостей, работе с иностранными государствами, среди которых, кстати, отмечается высокий интерес к Играм. Сейчас прорабатываются вопросы, связанные со строительством двух новых спортивных комплексов в Якутске, решается вопрос о привлечении федерального финансирования под эти цели. «Дети Азии» в республике должны пройти на самом высоком уровне», – отметил Глава Якутии.

Президент Олимпийского комитета Станислав Поздняков обратил внимание на то, что в последнее время в международном олимпийском движении происходит сдвиг в сторону более тесного сотрудничества с азиатскими странами, что еще больше повышает значение Игр «Дети Азии».

VIII Игры планируется провести в республике в период с 25 июня по 7 июля 2024 г. Общая численность участников Игр по проекту положения может составить до 3000 участников в возрасте от 13 до 16 лет. Помимо ставшими традиционными 17 видам спорта летних Игр по инициативе Якутии в программу VIII Игр «Дети Азии» включены 4 дополнительных вида спорта – стендовая стрельба, шахматы, кикбоксинг и танцевальный спорт, включая дисциплину «Брейкинг». По предложению Оргкомитета дополнительно включен интеллектуальный вид спорта «го».

В рамках подготовки к соревнованиям в период 2023-2024 гг. при поддержке федерального бюджета планируется реализовать строительство и реконструкцию целого ряда социальных объектов столицы Якутии.

Участники встречи также обсудили планы организации Международного образовательного форума юных олимпийцев в период проведения Игр «Дети Азии» в Якутске в июне 2024 года.

Напомним, ближайшим крупным событием «Детей Азии» станут II зимние Международные спортивные игры, которые пройдут на территории Кемеровской области – Кузбасса с 23 февраля по 5 марта 2023 года. На сегодня 6 стран Азии и 8 регионов Российской Федерации уже подтвердили участие в Зимних Играх 2023 года. Намерение принять участие в Играх выразили еще 4 страны.