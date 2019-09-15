В Оймяконском улусе пропал вертолет добывающего предприятия

На борту вертолета Eurocopter ВК-117 находились трое.

Судно принадлежит ООО «Нера-Антагачан», занимающемуся добычей руд и песков драгоценных металлов. Оно вылетело с участка, расположенного в 320 километрах от улусного центра, 13 сентября и должно было прилететь в Усть-Неру 14 сентября.

Как рассказали News.Ykt.Ru в ЕДДС улуса, в поисках задействован вертолет другой артели.