15.09.2019
14:17
52
Происшествия
В Оймяконском улусе пропал вертолет добывающего предприятия
На борту вертолета Eurocopter ВК-117 находились трое.
Судно принадлежит ООО «Нера-Антагачан», занимающемуся добычей руд и песков драгоценных металлов. Оно вылетело с участка, расположенного в 320 километрах от улусного центра, 13 сентября и должно было прилететь в Усть-Неру 14 сентября.
Как рассказали News.Ykt.Ru в ЕДДС улуса, в поисках задействован вертолет другой артели.
«Поиски ведутся одним вертолетом ООО „Богуславец“, погода пасмурная, были небольшие дожди, но сейчас в Усть-Нере осадков нет, плюсовая температура. На борту находились 58-летний пилот, 53-летний рабочий и 56-летний водитель», — сказали в диспетчерской.
Источник: https://news.ykt.ru/article/91427
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