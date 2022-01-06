В Оймяконе туристы открыли купальный сезон

Жители Оймякона — самого холодного населенного пункта на планете — продолжают принимать гостей в новогодние праздники, сообщает Yakutia-Daily.ru.

5 января Полюс холода посетили сразу 40 туристов из республики, Москвы, Симферополя, Пакистана и Бельгии. Для гостей была организована насыщенная программа с экстремальными развлечениями и поздравлением Чысахаана. Самые отважные искупались в 50-градусный мороз в Индигирке.

Фото: Yakutia-Daily.ru. Источник: Yakutia-Daily.ru.

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