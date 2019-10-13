В Оймяконе стартовал праймериз «Единой России»

На 10 утра явка выше, чем в прошлые годы

В Оймяконском улусе на 12 участковых счетных комиссиях в семи наслегах стартовало предварительное голосование кандидатур для последующего выдвижения кандидата от партии на должность главы Оймяконского улуса.

Голосование будет проводится с 08-00 ч. до 20-00 ч на 12 счетных комиссиях.

В 10 часов утра участие на избирательные участки пришло 237 избирателей.

Ситуацию комментирует и.о. секретаря Оймяконского местного отделения партии «Единая Россия Татьяна АЛФЕРОВА:

— В этом году явка наблюдается хорошая. Даже по сравнению с прошлым годом жители активнее подходят на избирательные участки. На 10 часов лучше показатели в Томторском наслеге (68 человек), Сордоннох (41) и в самом полюсе холода — селе Оймякон (30).

В праймериз участвуют четыре кандидата:

1. Игорь Петрович ВОДОВОЗОВ

И.о. главы администрации МО «Оймяконский улус (район)» ,

20.08.1968 г.р.

2. Рустам Гаврильевич КРИВОШАПКИН

Председатель общественной организации «Объединение Оймяконского улуса «Оймяконье”,

10.08.1973 г.р.

3. Иван Егорович МАКСИМОВ

Глава МО «Сордоннохский наслег» Оймяконского улуса ,

22.01.1979 г.р.

4. Иннокентий Семенович СИВЦЕВ

1-й заместитель директора ГБУ РС(Я) «СЭТО» Управления делами Главы и Правительства РС(Я),

23 апреля 1984 г.р.