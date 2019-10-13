В Оймяконе стартовал праймериз «Единой России»
На 10 утра явка выше, чем в прошлые годы
В Оймяконском улусе на 12 участковых счетных комиссиях в семи наслегах стартовало предварительное голосование кандидатур для последующего выдвижения кандидата от партии на должность главы Оймяконского улуса.
Голосование будет проводится с 08-00 ч. до 20-00 ч на 12 счетных комиссиях.
В 10 часов утра участие на избирательные участки пришло 237 избирателей.
Ситуацию комментирует и.о. секретаря Оймяконского местного отделения партии «Единая Россия Татьяна АЛФЕРОВА:
— В этом году явка наблюдается хорошая. Даже по сравнению с прошлым годом жители активнее подходят на избирательные участки. На 10 часов лучше показатели в Томторском наслеге (68 человек), Сордоннох (41) и в самом полюсе холода — селе Оймякон (30).
В праймериз участвуют четыре кандидата:
1. Игорь Петрович ВОДОВОЗОВ
И.о. главы администрации МО «Оймяконский улус (район)» ,
20.08.1968 г.р.
2. Рустам Гаврильевич КРИВОШАПКИН
Председатель общественной организации «Объединение Оймяконского улуса «Оймяконье”,
10.08.1973 г.р.
3. Иван Егорович МАКСИМОВ
Глава МО «Сордоннохский наслег» Оймяконского улуса ,
22.01.1979 г.р.
4. Иннокентий Семенович СИВЦЕВ
1-й заместитель директора ГБУ РС(Я) «СЭТО» Управления делами Главы и Правительства РС(Я),
23 апреля 1984 г.р.
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