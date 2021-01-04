В Оймяконье скончался единственный участник ВОВ

На 96-м году жизни 2 января скончался единственный участник Великой Отечественной войны Оймяконского района – Николай Андреевич Шевченко, уроженец села Черновка Оржидского района Полтавской области Украины.

День Победы рядовой Шевченко встретил в Праге, как долгожданное завершение войны, пройденной им до конца.

Непросто сложилась судьба Николая Шевченко. На протяжении многих десятка лет Николай Андреевич незаслуженно был лишен внимания и положенных льгот ветерана Великой Отечественной войны. Завеса в запутанной истории фронтовика была приоткрыта лишь в 2015 году, накануне 70-летия Великой Победы, благодаря поисковой работе и немалым усилиям людей, которым оказалась небезразлична судьба человека, прошедшего войну.

В официальном письме от 29 апреля 2015 года из архива Федеральной службы охраны Российской Федерации значилось: «По документам архива установлено, что Шевченко Николай Андреевич проходил военную службу в 246-м отдельном батальоне правительственной связи НКВД-МВД СССР в период с 24 февраля 1944 г. по 20 апреля 1946 г. в должности линейного надсмотрщика, воинское звание – рядовой. Основание: архив Федеральной службы охраны РФ, фонд 6.

246-й отдельный батальон правительственной связи НКВД-МВД СССР входил в состав действующей армии в период с 13 декабря 1943 г. по 11 мая 1945 г. Основание: архив Федеральной службы охраны РФ, перечень».

В непростые послевоенные годы Николай Андреевич посвятил многолетнему добросовестному труду в НЭЛУАДе (ныне Дорожно-эксплуатационное предприятие № 132), где он проработал вплоть до выхода на заслуженный отдых и был удостоен звания ветерана труда РФ.