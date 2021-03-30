В Оймяконе прошел ежегодный фестиваль «Путешествие на Полюс Холода»

В минувшие выходные в Томторе, Оймяконе и местности озера Алысардаах в Оймяконском районе прошёл 20 юбилейный республиканский фестиваль «Путешествие на Полюс Холода».

Фестиваль является одним из ключевых событийных мероприятий Якутии, которое ежегодно проводится в последние выходные марта в Оймяконском районе. Целью проекта является развитие событийного туризма в республике и продвижение туристического маршрута «Оймякон Полюс Холода», самой холодной точки России.

Фестиваль прошёл в смешанном формате – организаторы подготовили как онлайн, так и офлайн мероприятия с учётом всех санитарно-эпидемиологических требований.

Жители Якутии и гости из других регионов страны насладились красотой зимней природы и познакомились с традициями и жизненным укладом эвенского и якутского народов. Гостям предложили экскурсии с катанием на снегоходах и оленях, подлёдной рыбалкой, экстремальным купанием в незамерзающем водоёме при -20 С, посещением стелы «Полюс холода».

Кульминацией праздника стала церемония возвращения символа холода Чысхаану – Хранителю Холода.

Ежегодно фестиваль становится центром притяжения туристов, которых привлекают необычный северный быт и красота природы. С 2011 года «Полюс холода» посетили туристы из более 70 стран, а также съёмочные группы российских и зарубежных каналов, экстремалы, желающие установить мировые рекорды.

Председатель Правительства Республики Саха (Якутия) Андрей Тарасенко в рамках рабочей поездки в Оймяконский район посетил фестиваль и вручил благодарственные письма правительства республики общественникам и предпринимателям, которые ежегодно принимают участие в организации мероприятия. Премьер Якутии также посетил учреждения образования района, в частности Томторскую среднюю общеобразовательную школу им. Н.М. Заболоцкого-Чысхаана, совместно с руководством района он обсудил вопросы среднего профессионального образования и дальнейшего развития туризма.