В Оймяконе продолжается праймериз «Единой России»

В Оймяконском улусе на 12 участковых счетных комиссиях в семи наслегах продолжается предварительное голосование кандидатур для последующего выдвижения кандидата от Партии на должность главы Оймяконского улуса.

В 14.00 ч выбрать своего кандидата пришли 1062 избирателя, что составило 17,3% от общего количества.

Как рассказала и.о. секретаря Оймяконского местного отделения Партии «Единая Россия Татьяна Алферова, на 14.00 часов лучшие показатели в селе Сордоннох (44,8%), на втором месте – Ючюгей (35,8), на третьем – Хара-Тумул (35,4%).

Голосование продлится до 20.00 ч на 12 счетных комиссиях.

Напоминаем, в праймериз участвуют четыре кандидата: