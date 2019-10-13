13.10.2019
15:02
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Политика

В Оймяконе продолжается праймериз «Единой России»

В Оймяконском улусе на 12 участковых счетных комиссиях в семи наслегах продолжается предварительное голосование кандидатур для последующего выдвижения кандидата от Партии на должность главы Оймяконского улуса.

В 14.00 ч выбрать своего кандидата пришли 1062 избирателя, что составило 17,3% от общего количества.

Как рассказала и.о. секретаря Оймяконского местного отделения Партии «Единая Россия Татьяна Алферова, на 14.00 часов лучшие показатели в селе Сордоннох (44,8%), на втором месте – Ючюгей (35,8), на третьем – Хара-Тумул (35,4%).

Голосование продлится до 20.00 ч на 12 счетных комиссиях.

Напоминаем, в праймериз участвуют четыре кандидата:

  1. Игорь Петрович Водовозов
    И.о. главы администрации МО «Оймяконский улус (район)» ,
    20.08.1968 г.р.
  2. Рустам Гаврильевич Кривошапкин
    Председатель общественной организации «Объединение Оймяконского улуса «Оймяконье”,
    10.08.1973 г.р.
  3. Иван Егорович Максимов
    Глава МО «Сордоннохский наслег» Оймяконского улуса ,
    22.01.1979 г.р.
  4. Иннокентий Семенович Сивцев
    1-й заместитель директора ГБУ РС(Я) «СЭТО» Управления делами Главы и Правительства РС(Я),
    23 апреля 1984 г.р.
Фото: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"
Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"
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