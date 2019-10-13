В Оймяконе продолжается праймериз «Единой России»
В Оймяконском улусе на 12 участковых счетных комиссиях в семи наслегах продолжается предварительное голосование кандидатур для последующего выдвижения кандидата от Партии на должность главы Оймяконского улуса.
В 14.00 ч выбрать своего кандидата пришли 1062 избирателя, что составило 17,3% от общего количества.
Как рассказала и.о. секретаря Оймяконского местного отделения Партии «Единая Россия Татьяна Алферова, на 14.00 часов лучшие показатели в селе Сордоннох (44,8%), на втором месте – Ючюгей (35,8), на третьем – Хара-Тумул (35,4%).
Голосование продлится до 20.00 ч на 12 счетных комиссиях.
Напоминаем, в праймериз участвуют четыре кандидата:
- Игорь Петрович Водовозов
И.о. главы администрации МО «Оймяконский улус (район)» ,
20.08.1968 г.р.
- Рустам Гаврильевич Кривошапкин
Председатель общественной организации «Объединение Оймяконского улуса «Оймяконье”,
10.08.1973 г.р.
- Иван Егорович Максимов
Глава МО «Сордоннохский наслег» Оймяконского улуса ,
22.01.1979 г.р.
- Иннокентий Семенович Сивцев
1-й заместитель директора ГБУ РС(Я) «СЭТО» Управления делами Главы и Правительства РС(Я),
23 апреля 1984 г.р.
Фото: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"
Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"
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