В Оймяконье осудили за «мертвые души»

В Оймяконском районе вынесен приговор в отношении бывшего директора Оймяконского межулусного дома-интерната для престарелых и инвалидов

Прокуратура Оймяконского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении бывшего директора Оймяконского межулусного дома – интерната для престарелых и инвалидов. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

В суде установлено, что подсудимая, являясь должностным лицом и исполняя свои служебные обязанности, в период времени с января 2018 года по июнь 2020 года, имея финансовые затруднения, умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение систематически похищала денежные средства путем фиктивного трудоустройства 5 своих знакомых в возглавляемое ею учреждение.

За указанный период указанным лицам без фактического исполнения трудовых обязанностей было перечислено более 2,4 млн рублей, которые впоследствии были переданы наличными подсудимой.

По результатам рассмотрения уголовного дела, с учетом мнения государственного обвинителя, признания вины, раскаяния в содеянном, возмещения в полном объеме причиненного ущерба суд приговорил женщину к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.

Приговор вступил в законную силу.