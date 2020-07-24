24.07.2020
15:08
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Происшествия

В Оймяконе более 6 лет работало подпольное казино

Следователем Восточно-Якутского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171.2 УК РФ – организация и (или) проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные группой лиц по предварительному сговору. 

Установлено, что двое жителей п. Усть-Нера Оймяконского района в составе группы лиц по предварительному сговору в период с 2014 года по настоящее время незаконно организовали и проводили азартные игры с использованием игрового оборудования и информационно-телекоммуникационных сетей вне игорной зоны в п. Усть-Нера. 

В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных и иных процессуальных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе проведен осмотр места происшествия, изъято игровое оборудование.

Расследование уголовного дела продолжается. 

Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Республике Саха (Якутия).  

Фото: СУ СК России по Республике Саха (Якутия)
Источник: И.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) по взаимодействию со СМИ Анна Колесник
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