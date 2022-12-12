В Оймяконье -60: Бык холода атакует

Якутский бык – одна из самых редких пород коров в мире. Всего их на планете не больше 2,5 тысячи особей. Его отличают большие размеры, он легко переносит низкие температуры и неприхотлив. Длина тела быка – 150 сантиметров, а вес достигает 500 килограммов. В неволе он может жить до 20 лет. Якутский бычок выдерживает тяжелые арктические условия, где зимой температура опускается до минус 60 градусов.

В большинстве районов без существенных осадков, в центре местами морозные туманы. Небольшой снег на юге , на Арктическом побережье, ночью местами на северо-востоке и юго-западе, днем на северо-западе, местами с порывистым ветром до 8-13 м/с, на побережье Арктики и днем в Нерюнгринском районе до 15-20 м/с, местами метели. Температура воздуха ночью -43-48°, местами в центральных районах, на северо-западе, северо-востоке -49-54 °, в Оймяконье -55-60°, днем -38-43°, в Ззречье, северо-востоке -43-48°,в Оймяконье-51-56°. На западе, юге ночью -35-40°, при снеге -25-30°, днем -28-33°, на юге -18-23°.

В Якутске ночью преимущественно без осадков, днем небольшой снег, туман, ветер ночью слабый, днем северо-западный 2-5 м/с. температура ночью -44-46°, днем -38-40°.