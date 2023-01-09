В офисах МФЦ стартовал приём заявлений на единое пособие

Сегодня в офисах МФЦ Якутии стартовал приём заявлений на единое пособие

Сегодня, 9 января 2023 года, во всех офисах центра «Мои Документы» Якутии начался приём заявлений на единое пособие.

Напомним, с 1 января 2023 года на территории всей страны введено единое универсальное пособие, которое объединило действующие ранее меры поддержки семей с детьми – начиная от беременности женщины до исполнения 17 лет ребёнку. Оператором универсального пособия стал Социальный фонд России, который образован путём слияния Фонда социального страхования РФ с Пенсионным фондом России.

Услугу также можно получить в электронном варианте через Единый портал государственных и муниципальных услуг https://www.gosuslugi.ru.

«Пособие объединяет сразу несколько действующих мер поддержки: выплату для беременных женщин, вставших на учёт в ранние сроки, ежемесячные выплаты на ребёнка до 17 лет: при рождении первого, третьего и последующего детей до 3 лет, дополнительные меры поддержки в виде ежемесячных выплат на детей от 3 до 7 лет включительно и на детей от 8 до 17 лет, а также ежемесячные пособия от 0 до 16 лет. Таким образом, обратиться за единым пособием смогут все нуждающиеся семьи, имеющие детей от 0 до 17 лет», – пояснили в Министерстве труда и социального развития республики.

По каждому заявлению на получение единого пособия будет проводиться комплексная оценка нуждаемости семьи. Размер выплаты в зависимости от дохода составит 50%, 75%, 100% от прожиточного минимума. Прожиточный минимум на ребёнка в 2023 году на территории республики составляет 22 109 рублей, а в арктических районах – 26 395 рублей.

В 2023 году семьи, в которых дети родились до 31 декабря 2022 года, имеют право, как обратиться за единым пособием, так и продолжить получать ранее назначенные выплаты. Каждая семья делает выбор с учетом индивидуальной жизненной ситуации.

После получения заявления Социальный фонд России самостоятельно запрашивает необходимые документы в рамках межведомственного взаимодействия из соответствующих органов.

По поручению Главы Якутии Николаева, озвученному в Послании Госсобранию (Ил Тумэн) на 2023 год, разрабатываются дополнительные адресные программы поддержки семей с низкими доходами на основе социального контракта для семей, у которых после получения ежемесячных пособий по объективным причинам совокупный доход на члена семьи останется ниже прожиточного минимума.