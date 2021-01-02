В одну ночь почти 200 вызовов

Все праздничные дни работники скорой помощи будут трудиться в полную силу, сообщило Министерство здравоохранения республики.

25 бригад скорой медицинской помощи, включая реанимационные, работали в усиленном режиме в новогоднюю ночь в Якутске. Из них две бригады встретили наступление Нового года в пути на вызовы.

Дежурная смена длилась с 20.00 31 декабря по 08.00 утра 1 января. За это время в столице республики поступило 197 вызовов.

Всего в 25 бригадах 03 было задействовано 85 сотрудников: 59 медиков и 26 водителей.

Номера для вызовов — 03 (со стационарных телефонов), 103 (с сотовых телефонов).