02.01.2021
19:45
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Красота & Здоровье

В одну ночь почти 200 вызовов

Все праздничные дни работники скорой помощи будут трудиться в полную силу, сообщило Министерство здравоохранения республики.

25 бригад скорой медицинской помощи, включая реанимационные, работали в усиленном режиме в новогоднюю ночь в Якутске. Из них две бригады встретили наступление Нового года в пути на вызовы. 

Дежурная смена длилась с 20.00 31 декабря по 08.00 утра 1 января. За это время в столице республики поступило 197 вызовов. 

Всего в 25 бригадах 03 было задействовано 85 сотрудников: 59 медиков и 26 водителей. 

Номера для вызовов — 03 (со стационарных телефонов), 103 (с сотовых телефонов).

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Инстаграм
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