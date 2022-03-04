04.03.2022
11:57
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Фотофакт
В одном из супермаркетов Якутска ограничили продажу продуктов «в одни руки»
В сети супермаркетов «Токко» в Якутске ограничили продажу сахара, муки и круп в одни руки, сообщает телеграм-канал «Общественная группа Якутяне».
Покупатель может купить не более 3 кг сахара и 3 шт. бутылок масла. Как сообщается в объявлении, это делается для того, чтобы обеспечить население необходимыми продуктами.
В сети заверили, что ограничение связано не столько с возможной нехваткой товаров, сколько с деятельностью перекупщиков.
Фото: t.me/yktians
Источник: t.me/yktians
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