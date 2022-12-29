В одном из магазинов столицы продавали алкоголь в ночное время

Полицейскими за дежурные сутки выявлены 4 факта нарушения реализации алкогольной продукции.

Полицейскими г. Якутска в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Участок» установлены нарушения реализации алкогольной продукции.

Так, участковыми уполномоченными полиции отдела полиции №1 МУ МВД России «Якутское» выявлен факт продажи алкоголя в ночное время в продуктовом магазине по Вилюйскому тракту. На месте изъято 111 литров пивной продукции.

Кроме того, инспекторами по делам несовершеннолетних и участковыми уполномоченными полиции отделов полиции №1 и №4 МУ МВД России «Якутское» установлены 3 факта продажи алкогольной продукции подросткам. Продавцы продуктовых магазинов, расположенных на улицах Лермонтова, Дежнева и Клары Цеткин, реализовали пиво несовершеннолетним лицам, не запросив соответствующих документов.

В отношении правонарушителей составлены административные протоколы по ст. 14.2. «Незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена» и по ч.2.1. ст.14.16 «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

Полицейские предупреждают, что в соответствии со ст. 14.16 КоАП Российской Федерации «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» продавец не имеет права продавать несовершеннолетним пиво и другую, содержащую алкоголь, продукцию, сигареты. Если продавец сомневается и не может определить возраст молодого покупателя, он должен попросить его предъявить паспорт. В случае отказа, реализация такого рода товаров категорически запрещена!