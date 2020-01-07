В одном из частных домов Якутска произошло грешное дело

В отдел полиции №4 МУ МВД России «Якутское» поступило заявление горожанина о том, что неизвестный со двора его дома совершил кражу автомобильных шин. Заявитель пояснил что некоторое время отсутствовал в Якутске, а ключи от дома оставлял родственнику, чтобы тот присматривал за жильем.

Полицейскими установлено, что родственник потерпевшего, имея ключи от дома и воспользовавшись его отсутствием, пригласил знакомых для совместного распития спиртных напитков. В ходе застолья один из приглашенных похитил шины и покинул компанию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен ранее судимый 59-летний житель столицы Якутии. Похищенное подозреваемый успел сбыть.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».