В одном из банков Якутии обнаружена фальшивая купюра

В дежурную часть ОМВД России по Алданскому району поступило сообщение о том, что в одном из банков при пересчете наличных денежных средств была выявлена купюра достоинством 5 000 рублей с признаками подделки.

Старший кассир, которая обнаружила данную купюру, пояснила, что при пересчете на специализированной машинке денежных средств, которые привезли инкассаторы, одна из купюр выпала в карман «отбраковки». При проверке данной купюры на приборе с использованием ультрафиолетового освещения установлено, что отсутствуют инфракрасные волокна и имеются водяные расплывшиеся знаки. Купюра изъята, назначена судебная технико-криминалистическая экспертиза.

Следственным отделом ОМВД России по Алданскому району возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 186 Уголовного кодекса Российской Федерации «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».

Основные отличительные признаки поддельных купюр:

— поддельная купюра склеена из двух листов бумаги, поэтому она более плотная на ощупь и имеет признаки расслаивания;

— выбитые компостером цифры 1000 на ощупь имеют шероховатости, как после прокалывания бумаги иглой;

— металлическая ныряющая защитная нить при просвете выглядит как пунктир и выполнена краской;

— при изменении угла наклона не появляются муаровые полосы, а на ощупь поле гладкое;

— цветной, переливающий герб г. Ярославля (на купюрах достоинством в 1000 рублей) и герб г. Хабаровска (на купюрах достоинством в 5000 рублей) не меняет свой цвет при разглядывании купюры под разными углами.