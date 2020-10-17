В одном из автобусов Якутска установлен рециркулятор воздуха

В Якутске ежедневно проверяют городской общественный транспорт на соблюдение профилактических мер против распространения коронавирусной инфекции. Мониторинг санитарного состояния проводят специалисты отдела организации и контроля транспортной деятельности Окружной администрации совместно с Административной комиссией г. Якутска.

По результатам контрольных рейдов 16 октября по ст. 3.8 КОАП РС (Я) с линии сняты 6 автобусов частных перевозчиков по маршрутам № 5, 15, 41. Проведены профилактические беседы о необходимости соблюдения правил поведения и требований, направленных на предотвращение и устранение последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Всего с 7 октября проверено 57 автобусов, из них сняты с линии 33 маршрутных автобусов, разъяснительные беседы проведены с 24 водителями. Только после устранения всех замечаний автобусы возвращаются на линии.

Начальник Управления транспорта и дорожной инфраструктуры Николай Старостин сообщил, что в одном из автобусов маршрута № 41 совместно с Технопарком «Якутия» установили бактерицидный рециркулятор воздуха. “Управление Роспотребнадзора по РС (Я) совместно с лабораторией СВФУ проверят эффективность рециркулятора для обеззараживания воздуха в на автобусе. После их подтверждения планируем установить рециркуляторы в других автобусах», — сообщил Николай Старостин.

Городской оперативный штаб напоминает владельцам, руководителям общественного транспорта о необходимости строгого соблюдения масочного режима для водителей, кассиров и пассажиров. Обслуживание граждан, без защитных масок строго запрещено. Автобусы должны дезинфицировать после каждого рейса.

Окружная администрация города Якутска напоминает горожанам о необходимости соблюдать масочный режим и социальную дистанцию при посещении общественного транспорта, торговых центров, магазинов, общепита и других мест массового скопления людей.

Уважаемые горожане! Если вы стали свидетелями нарушения масочного режима в магазинах или общественном транспорте, других местах массового пребывания людей, сообщите об этом по телефону единой приемной Окружной администрации: 31-90-90.