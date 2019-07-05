В одном из автобусов Якутска поймали карманника

Им оказалась ранее судимая безработная 18-летняя горожанка.

В отдел полиции №1 МУ МВД России «Якутское» с заявлением о краже обратилась горожанка. Она сообщила, что в маршрутном автобусе у нее похитили смартфон.

В ходе реализации оперативной информации, сотрудниками оперативно-сыскного отдела МУ МВД России «Якутское» установлен подозреваемая — безработная 18-летняя девушка.

Установлено, что в общественном транспорте злоумышленница заметила потерпевшую с рюкзаком и ее телефон в внешнем боковом кармане рюкзака. Когда потерпевшая выходила из автобуса, подозреваемая подошла сзади и вытащила из открытого кармана рюкзака телефон. Уже на улице потерпевшая обнаружила пропажу и обратилась в полицию.

Злоумышленница похитила телефон для личного пользования. Похищенное изъято и возвращено владелице.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.