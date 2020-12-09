В одном бою уничтожил 20 солдат противника

Сегодня, 9 декабря, в городе Якутск во время торжественной церемонии вручения наград, приуроченной ко Дню Героев Отечества, глава республики Айсен Николаев передал Орден Славы III степени ветераны Великой Отечественной войны Тита Степановича Васильева его сыновьям Валентину Васильеву и Николаю Петрову.

Уроженец Сунтарского улуса Тит Васильев был призван в ряды Красной Армии в мае 1942 года. На фронт в годы ушли все пятеро родных братьев Васильевых, один из них пропал без вести.

Тит Степанович участвовал в боях по освобождению Старой Руссы, Прибалтики, сражении на озере Ильмень. Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За Победу над Германией». Демобилизовался в 1945 году. За храбрость, отвагу сержант Васильев был представлен к награждению орденом Славы III степени.

Из приказа командира 213 стрелкового полка Пушкинской Краснознаменной дивизии: «В наступательных боях по освобождению советской Прибалтики товарищ Васильев Тит Степанович, командир отделения 4-й стрелковой роты 213 стрелкового полка Пушкинской Краснознаменной дивизии, показал себя смелым и мужественным воином, проявил находчивость и сметку. Провел свое отделение в обход, выбил немцев из населенных пунктов и закрепился на выгодных рубежах. В этом бою отделение товарища Васильева уничтожило до 20 солдат противника. За умелые действия, проявленную храбрость и отвагу в боях с немецкими захватчиками по освобождению Советской Прибалтики, достоин награждения».

Свой боевой орден Тит Степанович не получил, искал долгих 76 лет, с 30 августа 1944 года. Ветеран ушел из жизни в 1989 году, не дождавшись награды.

Семья Васильевых обратилась в адрес главы Якутии Айсена Николаева, руководства республики с просьбой в содействии восстановления исторической справедливости. В результате взаимодействия властей республики с Министерством обороны РФ награда нашлась.

При вручения ордена сыновья Валентин Титович и Николай Титович от имени семьи выразили благодарность главе Республики Саха (Якутия) Айсену Николаеву, правительству республики. Сыновья рассказали о том, что, несмотря на многочисленные боевые ранения, отец всю жизнь самоотверженно трудился в совхозе «Бордонский», работал бригадиром, завхозом. В семье Тита Степановича четверо детей. В год 75-летия Победы семья ветерана для увековечения памяти воинов собственными силами основала сквер в родном Хаданском наслеге Сунтарского улуса.

Внук ветерана капитан полиции из села Хатырык Намского улуса Владислав Васильев рассказал, что внуки и правнуки гордятся Титом Васильевичем и дед для них является примером в жизни.