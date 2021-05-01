01.05.2021
10:27
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Происшествия

В одной из школ Якутии учитель избил ученика

Прокуратурой Хангаласского района организована проверка по факту причинения педагогом одной из школ района телесных повреждений своему ученику.


В ходе проверки будут установлены причины и условия, способствовавшие инциденту, а также дана оценка исполнения трудового и иного законодательства, в том числе в части  соблюдения ограничений при приеме на работу педагога.
При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба прокуратуры РС(Я)
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