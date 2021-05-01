01.05.2021
10:27
64
Происшествия
В одной из школ Якутии учитель избил ученика
Прокуратурой Хангаласского района организована проверка по факту причинения педагогом одной из школ района телесных повреждений своему ученику.
В ходе проверки будут установлены причины и условия, способствовавшие инциденту, а также дана оценка исполнения трудового и иного законодательства, в том числе в части соблюдения ограничений при приеме на работу педагога.
При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба прокуратуры РС(Я)
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