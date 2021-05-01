В одной из школ Якутии учитель избил ученика

Прокуратурой Хангаласского района организована проверка по факту причинения педагогом одной из школ района телесных повреждений своему ученику.



В ходе проверки будут установлены причины и условия, способствовавшие инциденту, а также дана оценка исполнения трудового и иного законодательства, в том числе в части соблюдения ограничений при приеме на работу педагога.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования