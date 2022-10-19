В Якутии мужчина семь лет насиловал дочь. Девочка пожаловалась директору школы, но та поленилась проверить. Суд прекратил уголовное дело директора якутской школы, которая проигнорировала жалобы ученицы о насилии, пишет КП-Якутия.

Джебарики-Хаинская СОШ. Фото: группа «Джебарики-Хая» во «ВКонтакте»





Томпонский районный суд прекратил уголовное дело в отношении директора Джебарики-Хаинской школы Елены Болтуновой, проигнорировавшей жалобы одной из ее учениц на сексуальные домогательства со стороны родного отца.

Материалы дела опубликованы в картотеке на сайте суда.

Что случилось?

В отдаленном поселке Якутии Джебарики-Хая в одной из квартир семь лет происходили страшные вещи — отец насиловал родную дочь. Следствие выявило шесть эпизодов насильственных действий сексуального характера и один — понуждения к таким действиям.

Девочка долго молчала, но потом не выдержала и рассказала гнетущую ее тайну директору школы в надежде, что та ее защитит. Причем обращалась она к директору за помощью не один раз.

Однако та, «желая не утруждать себя дополнительной работой по проведению проверки по этому факту», проигнорировала ее жалобу: не сообщила в районное управление образования и в полицию. В результате изверг остался безнаказанным и совершил еще ряд аналогичных преступлений, в том числе входящие в категорию особо тяжких.

Все это вкупе вызвало у бедной девочки временное психическое расстройство, которое оценили как средней тяжести вред здоровью.

В конце концов правда вскрылась. Мужчину взяли под стражу, ему инкриминируются насильственные действия и принуждения сексуального характера, а также неисполнение родительских обязанностей.

Почему прекратили уголовное дело директора?

Обвиняемая попросила суд прекратить ее дело в связи с раскаянием. Она пояснила, что полностью признает вину.

Потерпевшая девочка, по понятным причинам, не пришла на суд и попросила рассмотреть дело без ее участия, а также передала, что согласна на прекращение дела в отношении директора. Гособвинитель также согласился с таким исходом.

Суду также представили положительную характеристику обвиняемой: на учете не состоит, спиртным не злоупотребляет; жалоб от соседей и родственников не поступало; ухаживает за больной, лежачей матерью; была депутатом поселкового совета с 2015 по 2020 год — одним словом, активный общественник. Интересно, что в характеристике числе описаний упоминается «отзывчивая, доброжелательная, неконфликтна».

С учетом всего вышеизложенного, а также того, что обвиняемая впервые совершила преступление небольшой тяжести и активно способствовала расследованию, суд постановил освободить Болтунову от уголовной ответственности.