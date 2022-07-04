В Общественную палату Якутска объявлено выдвижение представителей

К сведению общественности города Якутска

Общественная палата городского округа «город Якутск» объявляет прием заявлений от общественных объединений о выдвижении своих представителей в члены Общественной палаты IV состава.

К заявлениям общественные организации прилагают следующие документы:

— решение руководящего коллегиального органа общественного объединения о выдвижении своего представителя в члены Общественной палаты;

— заверенную копию устава общественного объединения;

— заверенную копию свидетельства о государственной регистрации общественного объединения, зарегистрированного не менее чем за один год до дня истечения срока полномочий членов Общественной палаты действующего состава;

— заверенную копию свидетельства о внесении записи об общественном объединении в единый государственный реестр юридических лиц;

— сведения о представителе общественного объединения, выдвигаемом в качестве кандидата в члены Общественной палаты, подтверждающие соответствие кандидата требованиям, предусмотренным статьей 6 НПА «Об Общественной палате городского округа «город Якутск»;

— заявление кандидата о согласии войти в состав Общественной палаты городского округа «город Якутск»;

— информация о деятельности общественного объединения;

— иные документы, которые общественное объединение посчитает необходимым представить.

Заявки принимаются по адресу:

ул. Ленина, 15, каб. 423 в срок до 15 июля (включительно), справки по тел. 40-80-36. (Колесова Т.В.).

Положение об Общественной палате г. Якутска

Регламент Общественной палаты г. Якутска