В Общественной палате Якутска новые члены

Вчера, 11 июля, в Малом зале Окружной администрации состоялось первое организационное совещание Общественной палаты третьего созыва города Якутска с участием главы столицы Сарданы Авксентьевой и председателя Якутской городской Думы Альберта Семенова. На заседании утвердили новых членов Общественной палаты от общественности города Якутска.

«Я лично придаю очень большое значение работе Общественной палаты города. Вы должны стать тем интеллектуальным, эмоциональным ядром и бьющимся сердцем города Якутска, которое будет доносить до нас все актуальные проблемы. У представителей общественности широкие и серьезные полномочия спрашивать с руководства Окружной администрации и Якутской городской думы по той ежедневной работе и стратегическим задачам», — сказала Сардана Авксентьева.

Сардана Владимировна в своем выступлении отметила о том, что они старались выбирать людей с активной гражданском позицией и собственным мнением, которые могут отстаивать интересы определенных групп слоев нашего населения. «Вы – мини-Якутск в одном зале. Мы старались тщательно учесть все пропорции: мужская и женская половина населения, предприниматели, работники бюджетной сферы. Я надеюсь, что от вас всегда будем получать живой отклик и принципиальную точку зрения, пусть даже критическую. Мы рассчитываем на то, что мнение горожан будет звучать четко, ясно и громко», — добавила глава.

В свою очередь, председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов сказал о том, что современное общество постоянно формирует новые вызовы, острые вопросы. «Общественная палата города Якутска призвана содействовать развитию гражданского общества, является площадкой для согласования позиций по вопросам местного значения. Обязательным условием развития общества является социальная справедливость», — подчеркнул Альберт Семенов.

Общественная палата города Якутска состоит из 21 члена. Из них 7 членов палаты утверждает глава города, 7 членов утверждаются Якутской городской Думой, 7 членов избираются из числа кандидатов, выдвинутых общественностью. На заседании были избраны 7 новых членов от общественных объединений.

Новый состав Общественной палаты

Члены Общественной палаты города Якутска, выдвинутые главой Якутска

Алексеева Алена Алексеевна – пресс-служба компании «ЯТЭК», главный редактор сайта «Якутянка»; Жондоров Антон Анатольевич – главный редактор портала news.ykt.ru; Иванова Наталья Георгиевна – врач анестезиолог-реаниматолог ОАРИТ акушерства и гинекологии НЦМ, к.м.н. Руководитель НКО «Школа первой помощи РС(Я)»; Луковцева Наталья Викторовна – предприниматель, председатель Совета старост 203 мкр; Охлопков Михаил Филиппович – директор ООО “Адгезия”, Президент Регионального Межотраслевого объединения работодателей “Союз строителей Якутии”; Хватов Дмитрий Анатольевич – пенсионер МВД, председатель ОО «Федерация автомобильного спорта и мотоциклетного спорта РС(Я)»; Чупиков Андрей Анатольевич – куратор в гостинично-ресторанном комплексе “Ренабо”;

Члены Общественной палаты города Якутска, выдвинутые Якутской городской Думой

Аргунов Дмитрий Васильевич – политический обозреватель телеканала «Якутия24»; Афанасьева Лидия Николаевна – директор МОБУ Средняя общеобразовательная школа №32 ГО «город Якутск»; Куприянов Алексей Авдеевич – заместитель генерального директора некоммерческого партнерства “Интеллектуально-инновационный центр «ДУОЛ» (Простор); Кычкина Альбина Егоровна – генеральный директор ООО Центра программного обеспечения «СТАТУС», Председатель Якутской региональной Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»; Максимова Саргылана Егоровна – специалист по социальной работе отделения «Социальный дом для граждан пожилого возраста и инвалидов» ГБУ РС(Я) «Республиканский центр комплексного обслуживания»; Таюрская Тамара Семеновна — директор МОБУ” Общеобразовательная школа №33 имени Л.А. Колосовой” (с углубленным изучением отдельных предметов ГО «город «Якутск»; Федорова Александра Иннокентьевна – заведующая МБДОУ –Центр развития ребенка – детский сад№26 «КУСТУК» ГО «город Якутск»;

Члены Общественной палаты города Якутска, выдвинутые от общественных объединений города

Мартынов Николай Николаевич – руководитель «Арена 31»; Высоких Андрей Анатольевич – предприниматель; Петрова Мария Петровна — директор Детского центра творчества; Чемоханов Гаврил Александрович – общественный деятель; Эм Артур Григорьевич – предприниматель; Десяткин Роман Васильевич – главный научный сотрудник Института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения РАН, доктор биологических наук; Попова Нюргуяна Мирославовна — автономная некоммерческая организация «Движение без барьеров»;